موسيماني يعود إلى المغرب خلال يومين

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي أنه سيطير إلى دولة المغرب من جديد، خلال اليومين المقبلين، وذلك بعدما تواجد بها الأسبوع الماضي، لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأحمر.

وكان موسيماني قد طار من المغرب إلى بلاده جنوب إفريقيا قبل 3 أيام، عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا والخسارة أمام الوداد البيضاوي، وذلك لقضاء أجازة في جوهانسبرج.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة EWN Sports الجنوب إفريقية: "سأعود إلى المغرب في غضون يومين".

وأوضح موسيماني أنه سيتواجد في دولة المغرب من أجل إكمال حصوله على رخصة الكاف التدريبية.

وأتم بيتسو موسيماني تصريحاته قائلًا: "كرة القدم مختلفة تمامًا في شمال إفريقيا مقارنة بجنوب إفريقيا، فالمغرب يتقدم 20 عامًا على جنوب أفريقيا من حيث كرة القدم".

وكان الوداد فاز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بالدار البيضاء الإثنين الماضي.