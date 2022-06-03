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مسئول أوكراني: لن نستخدم الصواريخ الأمريكية في استهداف الأراضي الروسية

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:15 ص

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودلياك، الجمعة، إن بلاده لا تنوي استخدام منظومة الصواريخ الأمريكية التي أمدت واشنطن بها بلاده، في استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية.

وأضاف المسؤول الأوكراني: "شركاؤنا (الولايات المتحدة) يعلمون أين تستخدم أسلحتهم"، وفقاً لوكالة "رويترز".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن بلاده قررت تزويد الأوكرانيين بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدماً تمكنهم من ضرب الأهداف بدقة أكبر في ساحة المعركة داخل أوكرانيا.

وقال بايدن إن الصواريخ التي ستمد واشنطن أوكرانيا بها، لن يصل مداها إلى الأراضي الروسية.

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