وزيرة الخارجية الفرنسية تبحث هاتفيا مع نظيرتها السنغالية أبرز القضايا الدولية والاقليمية

أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيرتها السنغالية، عيساتا تال سال، تناولت أبرز القضايا على الساحة الدولية والإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم أن هذا الاتصال الهاتفي الأول بين الوزيرتين يعد فرصة لتعزيز العلاقات الثرية الممتدة ومتعددة الأوجه بين فرنسا والسنغال، لا سيما في مجالات التعليم والزراعة والصحة والأمن.

وأشادت كولونا بالدور الذي تقوم به السنغال في إطار رئاستها للاتحاد الإفريقي لصالح السلم والأمن الدوليين والإقليميين.

كما ناقشت الوزيرتان أبرز القضايا على الساحة الدولية، وخاصة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبحثتا الاختلال الذي نتج عنها في الأسواق الزراعية.

وفي هذا الصدد، جددت كاترين كولونا التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي الكامل بتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في افريقيا، من خلال تنفيذ مبادرة FARM (بعثة المرونة الغذائية والزراعية) التي أطلقتها فرنسا وحازت بتأييد المجلس الأوروبي في نهاية مارس 2022.

واتفقت الوزيرتان بشكل خاص على أهمية العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لتطوير قدرات الإنتاج الغذائي المستدام والقادر على الصمود في القارة الإفريقية، بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال القمة السادسة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي يومي 17 و 18 فبراير 2022.