نمو الاقتصاد الأيرلندي بقوة خلال الربع الأول

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأيرلندي الصادرة اليوم الجمعة، نمو اقتصاد أيرلندا بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مدعوما بنمو القطاعات التي تسيطر عليها الشركات متعددة الجنسية العاملة في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد سجل نموا خلال الربع الأول بنسبة 8ر10% من إجمالي الناتج المحلي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقابل 2ر6% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في المقابل تراجع إجمالي الناتج القومي الذي يستبعد أرباح الشركات متعددة الجنسية بنسبة 4ر0% خلال الربع الأول، بعد انكماشه بمعدل 8ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وسجلت القطاعات التي تسيطر عليها الشركات متعددة الجنسية نموا بمعدل 1ر14% خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين سجلت القطاعات التي تركز على السوق المحلية نموا بنسبة 6ر7%.

في الوقت نفسه سجل الطلب المحلي المعدل وهو مقياس واسع النطاق للنشاط الاقتصادي المحلي ويغطي الإنفاق الشخصي والحكومي والاستثماري للشركات بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.