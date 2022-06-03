 كوريا الجنوبية: تسجيل 12 ألفا و542 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الجمعة 3 يونيو 2022 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية: تسجيل 12 ألفا و542 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:01 ص

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة تسجيل 12 ألفا و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 18 مليونا و141 ألفا و835 إصابة.
وأوضحت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 17 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 24 ألفا و229 وفاة، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة شهد زيادة قدرها 2644 حالة من 9 آلاف و898 حالة في اليوم السابق، غير أنه مثل تراجعا قدره 4 آلاف و38 إصابة من 16 ألفا و580 إصابة قبل أسبوع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك