تلتقي هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة، مع مواطنتها نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة أيضًا، في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، لحساب المباراة النهائية من منافسات النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال والسيدات، والتي تقام في الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 3 من يونيو الجاري.

تأهلت الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، إلى المباراة النهائية بعدما تغلبت على مواطنتها نور الشربيني، المصنة الثانية عالميًا، بنتيجة 3-1 وبواقع أشواط: «11-6، 5-11، 14-12 و11-6».

بينما تأهلت نوران جوهر، المصنفة الأولى على العالم، بعد الفوز على مواطنتها كذلك، نور الطيب، المصنفة الرابعة عشر على العالم بنتيجة بنتيجة 3-1 وبواقع أشواط: «11-7، 13-11، 4-11 و11-1».

انطلقت النسخة العاشرة من البطولة في الـ27 من مايو الجاري بمشاركة 96 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة، وبجائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.