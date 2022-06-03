عمدة كييف: أوكرانيا ستكسب الحرب ضد روسيا

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا ستكسب الحرب مع روسيا بعد مرور 100 يوم على بداية غزو موسكو.

وقال كليتشكو في مقطع مصور بالفيديو نشره على قناته على تطبيق تلجرام ، إنها "حرب همجية لتدمير أوكرانيا والشعب الأوكراني".

ويمكن سماع صافرات الإنذار من الغارات الجوية وهي تنطلق في خلفية المشهد في العاصمة الأوكرانية. ومنذ فترة طويلة نقلت روسيا نقطة هجومها من العاصمة كييف إلى شرق أوكرانيا حيث كان الانفصاليون الموالون لروسيا في صراع بالفعل مع القوات الحكومية الأوكرانية.

وقال بطل العالم السابق في الملاكمة إنه كانت هناك 100 يوم من الحرب مليئة بالمعارك الدامية والإصابات والوفيات، "لكنه أيضا وقت الشجاعة والمثابرة".

وأضاف: "سنقف جميعا وسنقاتل معا. كل في مكانه. نحن معجبون بقواتنا المسلحة". وأضاف ان أوكرانيا ستحرر نفسها من "البرابرة الروس".

وقال كليتشكو:" نعم ، سيكون الأمر صعبا. لكنني أعتقد أن كل واحد منا سيمر بهذه التجارب بكرامة. لأن هذه حرب بين الخير والشر. وحتما سينتصر الخير والعدالة ".