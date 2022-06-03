مدبولي يلتقي بمشايخ قبائل سانت كاترين

مشايخ القبائل يشكرون الرئيس السيسي على تنفيذ هذا المشروع المهم ويعتبرونه فرصة واعدة بالمنطقة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مكونات مشروع موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، حيث كان في استقباله بأرض الموقع، عدد من مشايخ القبائل البدوية في المنطقة، الذين توجهوا بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم، وأكدوا أنه يشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة.

كما توجهوا بالشكر إلى القيادات التنفيذية على تعاونهم خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنهم يلمسون تغييراً ملحوظاً في الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، أن هذا المشروع يتم تنفيذه لهم، وسيكون فرصة ممتازة للعمل والتشغيل لأبناء المنطقة، والأولوية للعمل ستكون لأهالي المنطقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع أحد المشروعات السياحية التي تنفذها الدولة، للاهتمام بموقع مقدس.