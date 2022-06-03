الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت الجزائر، اليوم /الخميس/، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٨٨٩ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤١٨ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.