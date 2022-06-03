مصرع شخصين وإصابة 11 في حادث تصادم سيارتين بإدكو

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 11 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل أمام مدخل مدينة إدكو من طريق الشركات محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الشركات بمدينة إدكو، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأسفر الحادث عن مصرع كلا من:" محمد عادل مصطفى، 22 عامًا، أحمد هنداوى دياب محمدـ 35 عامًا"، ومقيمين بقرية أبيس 7، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 11 أخرين بكسوروجروح متفرقة بأنحاء الجسم وهم كل من:" حسام حسن محمد، 17 عامًا، مصطفى محمود احمد، 20 عامًا، يوسف ابراهيم محمود، 18 عامًا، كريم محمد سعيد رزق، 18 عامًا، محمد كامل عبدالونيس، 22 عامًا، دياب شوقى محمد السن نته، 23 عامًا، خميس عبدالسلام جاد، 49 عامًا، أحمد ربيع محمد محمد نفس العنوان، 20 عامًا، محمد عبدالمعطى عبدالله، 17 عامًا، عبدالرحمن محمد عبدالواحد، 18 عامًا، طة يوسف طة"، وجميعهم مقمين بقرية أيس 7.

وجاري تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.