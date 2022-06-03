بريطانيا: إطلاق مشاورات بشأن العودة لوحدات القياس الإمبراطورية

أكدت الحكومة البريطانية أنها ستطلق اليوم الجمعة مشاورات من شأنها أن تمهد الطريق للعودة إلى استخدام وحدات القياس الإمبراطورية التقليدية داخل المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية إن خطط مراجعة "قواعد الاتحاد الأوروبي المتعجرفة" ستعيد "الحس السليم" إلى سجل القوانين.

وتشير وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" إلى أن التوجيه الخاص بإعادة استخدام الوحدات الإمبراطورية للقياسات والأوزان، قد دخل حيز التنفيذ في عام 2000، حيث يلتزم التجار قانونا باستخدام الوحدات المترية للبيع بالوزن أو لقياس المنتجات الطازجة.

وأوضحت "بي أيه ميديا" أنه سيتم الإبقاء على تسعير البضائع بالجنيه والأوقية، ولكن يجب عرضها جنبا إلى جنب مع السعر بالجرام والكيلوجرام، باستثناء عدد محدود من الحالات.

وستبحث المشاورات، التي تستغرق نحو 12 أسبوعا، كيفية تغيير هذه الشروط ، مما يمنح التجار مزيدا من الحرية في اختيار كيفية تسعير المنتجات الجديدة.

وأعلنت الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي عزمها مراجعة القواعد الخاصة بوحدات القياس الإمبراطورية، في إطار مجموعة من الإصلاحات التنظيمية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).