 الخارجية الكويتية تنفي ادعاء فتاة بأنها تنتمي للوسط الدبلوماسي وتدعم المثليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الكويتية تنفي ادعاء فتاة بأنها تنتمي للوسط الدبلوماسي وتدعم المثليين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 8:47 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 8:47 م

علقت وزارة الخارجية الكويتية، على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدعي أنها تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي وإنها تدعم المثليين.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي وليست موظفة في وزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن الجواز الدبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته.

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