رئيس الوزراء: نسعى لإشراك القطاع الخاص في إنتاج اللقاحات والأدوية

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قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لإشراك القطاع الخاص فى انتاج اللقاحات والأدوية، والذي يعد من القطاعات ذات الأولوية للدولة.

وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، أن الدولة لديها خبرات كثيرة وتمتلك كيانات عملاقة تابعة للدولة وشركات فى قطاع الأعمال أيضا ولكن فى الوقت نفسه لدينا صناعة قوية بالقطاع الخاص حيث 150 مصنعا وكيانا فى مصر بهذا القطاع.

وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل فى نقاشات مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية كبيرة لتكون مصر مركز اقليمى لإنتاج اللقاح، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن مصر من الدول القليلة التى لديها الإمكانيات لإنتاج اللقاحات.

وفيما يخص السيارات الكهربائية، أوضح مدبولي، أن الدولة تسعي لتسريع توطين صناعة السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعي، وسيارات النقل الجماعى والنقل الخاص.

وأوضح مدبولي، أنه مازالت التكنولوجيا المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية مرتفعه مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بالمقارنة السيارات التى تعمل بالوقود العادى.

وأضاف أنه تم إنشاء صندوق يحدد بعض الموارد سواء موارد توفرها الدولة أو من خلال بعض الرسوم المفروضة على الاستخدامات المضرة للبيئة بحيث يقوم هذا الصندوق بدعم السيارات الكهربائية، ليصبح لدينا آلية مستدامة لتشجيع تلك الصناعات بما فيها دعم القطاع الخاص.

وأضاف أن سيتم دعم الفارق بين قيمة السيارة النظيفة والسيارة المنتجة بالطاقة التقليدية، وذلك لخلق آلية خلال الفترة الانتقالية إلى أن تصل أسعار السيارات الكهربائية الس الاطار السعري المناسب.