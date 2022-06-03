مارتينو يكشف عن سلبيات المكسيك بعد ثلاثية أوروجواي

أقر الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المدير الفني لمنتخب المكسيك لكرة القدم، بأن فريقه ارتكب أخطاء أمام أوروجواي في الودية التي جمعت بينهما وانتهت بفوز "السيليستي" بثلاثية نظيفة.

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت في ملعب "ستيت فارم" بمدينة جليندال بولاية أريزونا الأمريكية مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ضمن الاستعدادات لمونديال قطر 2022، قال مارتينو "نحن نتنافس بشكل جيد أمام الفرق القوية حتى نرتكب أخطاء لا يرتكبونها".

وأضاف "عندما لا تسير المباراة كما نريد، نفتقر للقدرة على الاستجابة".

واعتبر المدرب الأرجنتيني أن أوروجواي لم تكن متفوقة على المكسيك في الشوط الأول، لكنه أقر بأن الإهمال الدفاعي تسبب في استقبال الأهداف الثلاثة.

ومع ذلك، أبرز "لا يغيب عن بالنا حقيقة أنها مباراة ودية، وأن هدفنا تحقق وهو وصول المكسيك إلى المشاركة في مونديال آخر".

وذكر بأن "هذا جزء من الاستعدادات، هناك لحظات صعبة وأخرى ممتعة، لكن الحقيقة أن علينا القتال من أجل اللعب (بصورة جيدة) في كأس العالم".