منظمة ألمانية: إنقاذ نحو 150 مهاجرا من البحر الأبيض المتوسط

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قالت منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" اليوم الجمعة، إنها أنقذت ما يقرب من 150 مهاجرا من البحر الأبيض المتوسط.

وكتبت المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أن طاقم السفينة " سي ووتش 3" أنقذ 99 شخصا على متن قارب مطاطي و49 شخصا من قارب خشبي.

وقالت المنظمة إنه بعد عمليتي إنقاذ سابقتين، يوجد الآن ما يزيد قليلا عن 220 شخصا على متن سفينة الإنقاذ.

وتنقل الطواقم المدنية بانتظام الأشخاص من السفن غير الآمنة في البحر الأبيض المتوسط، الذين يحاولون السفر من سواحل شمال أفريقيا للوصول إلى أوروبا.

وبحسب الأمم المتحدة، أصبح نحو 680 شخصا في عداد المتوفين أو المفقودين بوسط البحر المتوسط منذ بداية 2022.