ليفربول يجد بديل ساديو ماني في تشيلسي

ظهر نادي ليفربول الإنجليزي كمرشح مفاجئ للتعاقد مع مهاجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش، كبديل لساديو ماني المرشح للرحيل عن الفريق بالإضافة لنجوم أخرى بخط الهجوم في الموسم الجديد.

بينما يقال إن ماني يريد إنهاء مسيرته التي استمرت ستة سنوات في النادي ، فإن المهاجم ديفوك أوريجي سيغادر كلاعب حر بعد انتهاء عقده في يوليو، هناك أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل محمد صلاح على المدى الطويل في النادي حيث ينتهي عقد اللاعب الصيف المقبل.

وسيحتاج فريق ميرسيسايد إلى الجودة والتفوق الموسم المقبل إذا غادر ماني في الصيف، ووفقًا لصحيفة ديلي ستار ظهر بوليسيتش كهدف للنادي الأحمر.

ولم يكن الدولي الأمريكي دائمًا لاعبًا منتظمًا تحت قيادة مدرب تشيلسي توماس توخيل ولم يحقق إمكاناته حقًا في ستامفورد بريدج، وسيكون منفتحًا على التحرك إذا أظهر الريدز اهتمامًا كافيًا.

على الرغم من أنه لم يلعب تحت قيادة كلوب، عمل بوليسيتش مع مدرب ليفربول لفترة وجيزة قبل أن يغادر الألماني بوروسيا دورتموند في عام 2015.

ليس هناك شك في أن بوليسيتش لاعب موهوب يتمتع بقدرات كبيرة، ومع ذلك فإن سجله في تشيلسي ليس الأفضل ولا يقترب بأي حال مما حققه ماني خلال إقامته التي استمرت ستة سنوات في آنفيلد.

ويعد أفضل مستوى لبوليسيتش حتى الآن في تشيلسي على مدار موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، هو سجل الأهداف التسعة التي سجلها في موسم 2019-20، فمنذ ذلك الحين فشل في تحسين أو حتى مطابقة هذا الرقم.