تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر رغم تزايد الطلب

تراجع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي رغم تزايد الطلب على الطاقة وبخاصة من جانب الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى إيجاد بدائل لوارداته من الغاز الطبيعي الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن شركات الكهرباء الأوروبية تسعى إلى تأمين إمداداتها من الغاز الطبيعي من المنتجين في مختلف أنحاء العالم لتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في قطر يعود بشكل جزئى إلى خروج بعض الوحدات من الخدمة بسبب أعمال الصيانة الدورية.

وبحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج صدرت قطر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي أقل من 35 مليون طن غاز طبيعي سمال، مقابل 36 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولم ترد شركة قطر للطاقة على طلب بلومبرج التعليق على هذه البيانات.

وتحاول الدول الأوروبية الحصول على المزيد من الغاز الطبيعي المسال من قطر. كما تضغط الولايات المتحدة على الدوحة من أجل زيادة إمداداتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وزار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قطر في مارس الماضي واستقبلت ألمانيا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال الشهر الماضي، ولكن هذه الجهود لم تسفر عن زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي القطري إلى ألمانيا.

وتقول قطر إنها لن تستطيع زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال قبل الانتهاء من مشروعات توسيع وحدات الإسالة التي يجري بناؤها حاليا. كما ترفض الإساءة لسمعتها كمورد يعتمد عليه، من خلال تحويل وجهة الشحنات المتعاقد عليها بالفعل لصالح مشترين آسيويين إلى مشترين أوروبيين.

ورغم أن البيانات الرسمية تقول إن الطاقة الإنتاجية لوحدات إسالة الغاز الطبيعي في قطر تبلغ 77 مليون طن سنويا، فإن صادراتها خلال العام الماضي بلغت حوالي 84 مليون طن.