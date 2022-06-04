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العراق: مقتل 4 من عناصر داعش بضربة جوية غربي البلاد

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:06 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:06 م

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الجمعة، أن أربعة من عناصر تنظيم داعش قتلوا في ضربة جوية بطائرات "إف 16" العراقية في إحدى المناطق بمحافظة الأنبار (118 كم غربي بغداد).

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن طائرات "إف 16" التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية قصفت؛ استنادا إلى معلومات من جهاز الاستخبارات العسكري، عجلة حمل (لوري) تقل 4 من عناصر داعش ي في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات محافظة الأنبار.

وأوضح البيان أن الهجمات أسفرت "عن قتل هؤلاء المجرمين بهذه الضربات المؤكدة".

وأشار البيان إلى أن "ملاحقة العناصر الإرهابية وتطهير الأراضي العراقية من تنظيم داعش واجب وطني لن تحيد عنه القوات الأمنية العراقية".

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