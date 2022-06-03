افتتاح 9 مساجد بمديرية أوقاف أسيوط

وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، علي افتتاح تسعة مساجد بمديرية أوقاف أسيوط اليوم الجمعة الموافق 3/6/2022 وذلك بحضور ورعاية الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة وذلك عقب انتهاء أعمال البناء او الترميم التي تمت باشراف مديرية أوقاف أسيوط.

وقال وكيل أوقاف أسيوط، خلال بيان صحفي، إن المساجد التي يتم افتتاحها تشمل الرحمن القبلي والدارين بمنقباد وأولاد حماد بالرويجات ساحل سليم والتوحيد بالكوم الأخضر بديروط والشاذلي بالمندرة بمنفلوط والسلام ببني شعران وقمر الزمان ببني عدي وأولاد عبد العزيز وأولاد بدين بديروط والتوحيد بالكوم الأخضر بديروط.

وأضاف وكيل، أوقاف اسوط انه اناب مديري الادارات الفرعية بالمراكز في افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة والتركيز علي اهمية بناء المساجد وعمارتها ودور المسجد في نشر السلام والمحبة واحترام رموز الدوله ودعم الوطن.