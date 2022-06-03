دي بروين منتقدا ضغط المباريات: لا أجد وقتا للراحة منذ 9 أعوام

انتقد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي خوض 4 مباريات بدوري الأمم الأوروبية خلال عشرة أيام بعد "موسم شاق للغاية".

وقال دي بروين في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة جريدة (Laatste Nieuws) قبل ساعات من مواجهة منتخب بلجيكا نظيره الهولندي "في رأيي إن هذا زائد عن الحد قليلا. كلاعب كان الموسم شاقا للغاية بالنسبة لي".

وأشار دي بروين الذي أوشك على إتمام 31 عاما إلى أنه "لم يتدرب أو يخض مباريات منذ أسبوع وجسده يتخلص من الضغط".

وأضاف "لذا لعب 4 مباريات في 10 أيام هو بحث عن المتاعب".

وأكد دي بروين الذي توج مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة "لا أجد الوقت للحصول على إجازة منذ ثمانية أو تسعة أعوام" مبرزا أن "الجسد يحتاج للراحة من حين لآخر".

ومع ذلك، أكد دي بروين أنه تحت تصرف مدرب منتخب بلجيكا، الإسباني روبيرتو مارتينيز، وأنه لم يطلب "إجازة".

وأضاف "سألعب إذا كان علي أن أخوض المباريات الأربعة"، مبرزا أنه يأمل في توزيع دقائق اللعب على الجميع مع استدعاء 32 لاعبا.

وقال "أعتقد أن الجميع سوف يلعب. وإلا سيكون من الغريب استدعاء كل هؤلاء. عدم مشاركتهم سيعني أنهم هنا بدلا من الذهاب في عطلة".