القبض على السيدة المتهمة بإلقاء طفلتها أمام عقار بأكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على السيدة المتهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة أمام عقار بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود طفلة حديثة الولادة ترتدي كامل ملابسها، ونقلت إلى دار رعاية، وبعمل التحريات تبين أن سيدة ألقت الطفلة أمام العقار ولاذت الفرار، وأمكن تحديد هوية المتهمة وتم القبض عليها واقتيادها لديون القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.