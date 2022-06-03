 بايدن: الإدارة الأمريكية تتعامل جيدا مع التضخم والاقتصاد أضاف وظائف - بوابة الشروق
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بايدن: الإدارة الأمريكية تتعامل جيدا مع التضخم والاقتصاد أضاف وظائف

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:34 م

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته تتعامل جيدًا مع مشكلة التضخم، مدللًا على ذلك بتقرير وزارة العمل الجديد، الذي يُظهِر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بوتيرة قوية خلال شهر مايو الماضي.

وأقر بايدن في تصريحات وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة، بأن مشكلة التضخم لا تزال تمثل مصدر قلق حقيقيًا للعائلات الأمريكية وعبئًا كبيرًا عليه.

وأردف أنه يرى "مستقبلًا من النمو المستقر والمطرد حتى نتمكن من خفض التضخم دون التضحية بجميع المكاسب التاريخية التي حققناها".

جاءت تعليقات بايدن في أعقاب صدور تقرير وزارة العمل الذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 390 ألف وظيفة في مايو، كما أظهر أن معدل البطالة ظل دون تغيير عند 3.6 في المئة.

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