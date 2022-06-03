رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الدول الغنية يجب أن تكون قدوة وتستثمر

ذكر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ستوكهولم اليوم الجمعة، أن الدول الغنية يتعين أن تساعد الدول الفقيرة لتحقيق نفس التنمية التي استثمرت فيها في الماضي.

وقال أكيم شتاينر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على هامش قمة البيئة العالمية "ستوكهولم-50" إنه من بين تلك الأمور "قفزات كبيرة ، على سبيل المثال، في تغير المناخ وانتقال الطاقة".

وأضاف شتاينر أن الإنسانية تواجه موقفا صعبا فيما يتعلق بالمناخ، بينما كان من المتوقع بذل جهود غير عادية من جانب الدول النامية".

وقال شتاينر وهو برازيلي من أصل ألماني، إن دولة مثل ألمانيا، وهي من أغنى الدول في العالم يتعين أن تستثمر لمساعدة هؤلاء الذين ليس لديهم الوسائل للقيام بذلك.

وخلال احتجاج على همش اجتماعات المؤتمر، دعت الناشطة الألمانية في مجال المناخ لويزا نويباور، في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن تكون الحرب في أوكرانيا نقطة تحول في حرق الوقود الكربوني.

وذكرت : "كلما استخرجنا المزيد من الطاقة الكربونية من الأرض، نمكن الاستبداديين أكثر ونضعف الديمقراطيات".

وأضافت الناشطة (26 عاما) والتي اشتهرت في ألمانيا بحركتها "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، إن شراء الوقود الكربوني يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين من شاكلته لقمع الديمقراطيات في كل مكان.

وذكرت نويباور أنه "يجب أن تكون المئة يوم لهذه الحرب العدوانية نقطة تحول في سياسة الطاقة". وقالت إن "تصاعد أزمة المناخ ومعانات الإنسانية في أوكرانيا لا تسمح بأي مجال لمزيد من الوعود الجوفاء والتأجيلات".

وقالت نويباور إن "ردنا على الحرب وأزمة المناخ يجب أن تكون بفرض حظر كامل وثورة في موارد الطاقة المتجددة".

وتحرك قادة ألمانيا لفرض حظر على النفط والفحم الروسي، لكنهم يقاومون دعوات لفرض حظر على الغاز، في ضوء اعتماد البلاد الشديد على الغاز الروسي.

وقال شتاينر إن "المؤتمر الذي يستمر يومين، يعقد بعد 50 عاما من أول مؤتمر أممي حول البيئة البشرية. كانت ستوكهولم في عام 1972 نقطة الانطلاق لسياسة بيئية حديثة".