البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً للدوري

استانف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم عقب الراحة التي منحها خالد جلال المدير الفني للاعبي الفريق عقب مباراة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وشهد مران اليوم خوض لاعبي الفريق تدريبات إستشفائية تأهيلية استعداداً لرفع الأحمال البدنية خلال فترة التوقف الدولي والتحضير لعودة الدوري ومواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والمقرر لها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ويحتل البنك الاهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة.