حسام بدراوي: الحوار الوطني إن لم يكن له رؤية «يبقى ملوش لازمة»

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن من ضمن فوائد الحوار الوطني هي الاستمرارية، موضحا أن دورات الحضارة حول العالم تجدها تستغرق ملايين السنوات ثم آلاف ثم عشرات، لافتا إلى أن دورة الحضارة حاليا تتطلب عامين.

وأضاف بدراوي، في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على فضائية "mbc مصر": "كل سنتين الدنيا تتغير والوظائف تتغير واحتياجات المهارات تتغير، إذا الحوار مفروض أن يستمر ولا نقف عند نقطة والفيلم شغال، أي الحوار لقطة في فيلم، وإذا مكنش وراءه وبعده رؤية يبقى ملهوش لازمة".

وأشار إلى أنه كي نستطيع الخروج بحوار وطني جيد لابد أن يكون هناك بناء، موضحا أن هناك البعض سيدخلون الحوار للحديث عن هوامش الأمور، والبعض لكسب أرضية.

وأكد أن الحوار الوطني لابد أن يشمل رؤية الجمهورية الجديدة، وتظام العدالة الاجتماعي والتنمية الإنسانية ورفاهة الإنسان المصري.