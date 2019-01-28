 ضبط وتحرير 809 مخالفات مرورية بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط وتحرير 809 مخالفات مرورية بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 12:51 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 12:51 م

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، اليوم، حملة مرورية بمدينة كفرالشيخ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 809 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورتة على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.


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