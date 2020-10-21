 كوريا الجنوبية: 8 يونيو.. رفع إلزامية العزل الذاتي للقادمين غير المحصنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: 8 يونيو.. رفع إلزامية العزل الذاتي للقادمين غير المحصنين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:25 ص

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو اليوم الجمعة أن الحكومة سترفع إلزامية العزل الذاتي التي تبلغ مدتها 7 أيام للقادمين غير المحصنين من الخارج اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، كجزء من جهودها لاستعادة الوضع الطبيعي إلى ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال هان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "إنه على الرغم من رفع إلزامية العزل الذاتي، لا يزال يتعين على الوافدين الدوليين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في غضون 3 أيام من دخولهم إلى كوريا الجنوبية".
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على تطبيع عدد الرحلات الدولية بشكل كامل ورفع حظر التجول للقادمين في مطار إنتشون الدولي اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 8 يونيو الجاري.


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