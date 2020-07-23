موسكو: أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات بحرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إنطلاق تدريبات في منطقة بحرية بعيدة، بمشاركة أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة إسناد، و 20 طائرة ومروحية من أسطول المحيط الهادئ الروسي.

وقالت الوزارة في بيان: "في الفترة من 3 إلى 10 (حزيران)يونيو تجري في المحيط الهادئ، وتحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال سيرجي أفاكيانتس، تدريبات لقوات مختلفة الأنواع"، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية"الروسية.

وخلال التدريبات، سيقوم البحارة وأفراد الطيران البحري بالبحث عن غواصات للعدو المفترض، والعمل على تنظيم دفاع جوي لمجموعات تكتيكية من السفن وترتيب لوجستيات القوات في البحر، إضافة إلى إجراء رمايات تدريبية قتالية على الأهداف السطحية والجوية.

تأتي التدريبات في الوقت الذي تواصل فيه روسيا " العملية العسكرية الخاصة،، التي أطلقتها في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.