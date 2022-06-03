العقوبات الأمريكية تهدد إمبراطورية قطب الصلب الروسي مورداشوف

عرضت العقوبات الأمريكية المفروضة على أليكسي مورداشوف إمبراطورية قطب الصلب الروسي للخطر، مما يؤكد على كيفية تأثير الحرب في أوكرانيا على الأعمال التجارية لبعض أثرى المليارديرات الروس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وجاءت الخطوة ضد مورداشوف - 56 عاما، وأسرته أمس الخميس بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد قطب الأعمال وشركته "سيفيرستال بي جيه إس سي" في مطلع شهر مارس.

ووجهت العقوبات الأمريكية ضربة جديدة من خلال تهديدها بإغلاق طرق التصدير المتبقية لرابع أغنى رجل في روسيا.

وحول مورداشوف "سيفيرستال" إلى أحد أكبر صانعي الصلب في الولايات المتحدة، قبل أن يبيع مصانعه الأمريكية مقابل 33ر2 مليار دولار في 2014.