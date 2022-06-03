سلطات شنغهاي تحذر من عودة تفشي فيروس كورونا مع اكتشاف إصابات جديدة

حذرت السلطات الصينية في شنغهاي من عودة تفشي فيروس كورونا مع ظهور حالات إصابة جديدة مرة أخرى في المدينة، وبدء السكان في التحرك بحرية أكبر بعد تخفيف معظم قيود الإغلاق.

وسجلت شنغهاي 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس خارج المواقع الخاضعة للحجر الصحي الذي أعلنته الحكومة الصينية أمس الخميس، وهو أعلى عدد لما يسمى بالحالات المجتمعية منذ أن بدأت السلطات في تخفيف قيود الإغلاق الشهر الماضي بعد إعلان نهاية انتشار الفيروس على المستوى المجتمعي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة اليوم الجمعة خارج مواقع الحجر الصحي.

وحذر مسؤولون من خطر تفشي الفيروس مجددا في شنغهاي بالنظر إلى الزيادة الطفيفة في الإصابات المجتمعية منذ رفع القيود المفروضة على حركة غالبية السكان أول أمس الأربعاء.

وقال شيا كيجيا، المسؤول عن إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في شنغهاي، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن سلطات المدينة ستضيف المزيد من الأكشاك المخصصة لإجراء اختبارات "بي.سي.آر"، وستزيد من عدد الموظفين في أكثر المواقع ازدحاما، وستمدد أوقات الخدمة لتلبية احتياجات السكان.

وأضاف كيجيا أنه سيتعين على سكان شنغهاي تقديم نتيجة اختبار سلبي صادرة حديثا من أجل استخدام المواصلات العامة والدخول إلى مراكز التسوق أو الذهاب إلى أماكن العمل.

وتثير عودة تفشي الإصابات في شنغهاي المخاوف من شن حملة جديدة مشددة، مع استمرار التزام الحكومة الصينية باستراتيجية (صفر إصابات بكوفيد) لمواجهة الفيروس، على الرغم من أن غالبية معظم دول العالم تتعامل معه على أنه وباء.