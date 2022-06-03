الرئيس الجزائري يوجه حكومته ببذل الجهود اللازمة لإنجاح دورة ألعاب البحر المتوسط

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعضاء حكومته ومختلف المسؤولين الجزائريين ببذل كافة الجهود اللازمة لإنجاح دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها بلاده بولاية وهران (شمال غربي الجزائر).

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن تلك التوجيهات جاءت خلال الاجتماع الذي عقده تبون، مساء اليوم، لاستعراض التحضيرات المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الدولي، والذي يقام خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 6 يوليو المقبل.

يذكر أن ألعاب البحر المتوسط هي حدث رياضي يقام كل أربع سنوات للدول المطلة على البحر المتوسط، وأول دورة أقيمت بالإسكندرية عام 1951، وتستضيف وهران الجزائرية النسخة التاسعة عشر منها بمشاركة نحو 26 دولة، وأكثر من 6 آلاف رياضي.