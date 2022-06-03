أمريكا: العالم مازال يشهد شجاعة الأوكرانيين في اليوم المائة من الحرب الروسية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العالم مازال يشهد شجاعة وتصميم الأوكرانيين وهم يقاتلون من أجل وطنهم، في اليوم المائة من الحرب الروسية ضد كييف.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم إن منذ 24 فبراير الماضي قدمت الولايات المتحدة أكثر من 6.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية؛ لمساعدة أوكرانيا على الانتصار، وتحقيقا لهدف الولايات المتحدة بأن ترى أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة ومزدهرة ولديها من الوسائل ما تدافع بها عن نفسها وعن أي مزيد من العدوان.

ودعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرة أخرى إلى إنهاء هذا الصراع فورًا وكل المعاناة والاضطرابات العالمية التي تسببت فيها حربه.

وأضافت إن الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء لا يسعون إلى إطالة أمد الحرب لإلحاق الألم بروسيا.

وأكدت أن الولايات المتحدة تقف مع العائلات الأوكرانية، وستساعدهم في الدفاع عن سيادتهم وسلامتهم الإقليمية وستساعدهم على إعادة البناء عندما تنتهي هذه الحرب.