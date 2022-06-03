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افتتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حمام السباحة الكبير الذي يحمل اسم المستشار الراحل جلال ابراهيم رئيس النادي الأسبق، بعد اعمال التطوير التي تمت عليه.

وشهد حضور الافتتاح عدد من الشخصيات العامة والرياضية على مستوى الزمالك والرياضة المصرية، من بينهم المستشار القانوني لمجلس الإدارة ونائب الرئيس السابق أحمد جلال إبراهيم.

وشخد الافتتاح الكشف عن بعض اللافتات الجديدة التي تحمل اسماء نجوم سابقين على غرار اللواء عبدالعزيز قابيل أحد أبطال حرب أكتوبر ونجم النادي السابق.

كذلك تم افتتاح عدد من الحدائق والمنشآت الجديدة التي تحمل نجوم سابقين وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.