زوجة زيلينسكي توجه رسالة للأمريكيين: لا تركنوا لاعتياد الحرب

دعت أولينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى عدم الارتكان إلى اعتياد الحرب.

وفي مقابلة مع شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية ، والتي تعد أول مقابلة تلفزيونية لها بمفردها منذ بدء الغزو الروسي، حذرت الأمريكيين من أن يفقدوا الإحساس بالآلام التي يعانيها الأوكرانيون جراء الحرب رغم قربها من 100 يوم.

وفي رسالتها للأمريكيين قالت " أقول للشعب الأمريكي إن " الحرب جرت وما زالت تجري لفترة طويلة من الزمن، ولكن لا تعتادوا على ذلك".

ونبهت أولينا إلى " مخاطر أن تصبح هذه الحرب بلا نهاية ، لأن هذا ليس بالأمر الذي نرغب فيه، ولا تعتادوا على ما نعانيه من آلام .. آلام العائلات التي قسمتها هذه الحرب".

واضطرت زوجة الرئيس الأوكراني إلى التوقف لبرهة خلال اللقاء مع الشبكة الأمريكية بعد أن استمعت لصافرة الإنذار من احتمال حدوث غارة جوية منوهة إلى الظروف الخطيرة المرتبطة بالتحدث إلى مسئولين في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي ، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية ، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تتلقى أوكرانيا أسلحة بقيمة 700 مليون دولار من الولايات المتحدة تتضمن أنظمة صواريخ متطورة وهو ما يمثل جزءا من حزمة مساعدات أضخم تقدر قيمتها ب 40 مليار دولار وافق عليها الكونجرس في الشهر الماضي.