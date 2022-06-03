رونالدو: تين هاج سيُعيد مانشستر للمسار الصحيح

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه سعيد بالتواجد ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ويتطلع إلى حصد الألقاب تحت قيادة المدير الفني إريك تن هاج في الموسم المقبل.

وأثيرت شكوك حول مستقبل رونالدو بعد موسم مانشستر يونايتد المخيب للأمال، حيث أنهاه في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز وأخفق بالتالي في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو /37 عاما/ أبرز عناصر الفريق وسجل له 24 هدفا خلال الموسم، وقد أكد النجم البرتغالي أنه "لا يزال سعيدا للغاية" في أولد ترافورد، ويرغب في تحقيق النجاح تحت قيادة المدرب الجديد.

وقال رونالدو في مقطع فيديو نشره مانشستر يونايتد عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة :"أعرف أنه أدى عملا رائعا مع أياكس وأنه مدرب يمتلك الخبرة ولكن علينا أن نمنحه الوقت والإمكانيات من أجل التغيير الذي يسعى له."

وأضاف :"أتمنى تحقيق النجاح بالطبع، لأنك إذا نجحت، فهذا يشكل نجاحا لمانشستر ككل. لذلك أتمنى له التوفيق."

وتابع رونالدو :"نحن سعداء ومتحمسون، ليس اللاعبون فقط، وإنما المشجعون أيضا."

وأضاف رونالدو :"أتمنى له التوفيق ، ولنثق في أننا سنحقق الألقاب في العام المقبل."

وتابع رونالدو في الكلمة التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو محاولة الفوز بالمباريات والفوز بالبطولات، وأعتقد أن مانشستر سيكون في المكانة التي ينتمي إليها... مثلما قلت من قبل، أحيانا يستغرق الأمر بعض الوقت، لكنني مازلت واثقا."