استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

كما استقر سعر البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.50 جنيه.

وتراوحت أسعار البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

وتراوحت أسعار الكوسة بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصوليا بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

استقر سعر الباذنجان البلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه.

استقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 1.25 إلى 3.25 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 1 إلى 3 جنيهات.

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

جاءت أسعار الفاكهة كالاتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 5 إلى 10جنيهات.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى11 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وتراوحت أسعار البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 12 إلى 16 جنيها.