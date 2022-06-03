بوتين: روسيا مستعدة لدعم تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الخاضعه لسيطرتها

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا مستعدة لدعم التصدير السلس للحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

وقال الرئيس الروسي في حديث متلفز، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة، إننا "سندعم النقل السلمي ونضمن سلامة الاقتراب من هذه الموانئ وسندعم دخول السفن الأجنبية وحركة مرورها في بحر آزوف والبحر الأسود في أي اتجاه دون شروط".

وأشار إلى أن "الكثير من السفن مازالت في الموانئ الأوكرانية بل العشرات"، حسب تقديره، مضيفا أن تلك السفن وطواقهم محبوسون ومحتجزون هناك كرهائن حتى الآن.