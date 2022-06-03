أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، بدء فعاليات مبادرة «العمل الحر» 15 يونيو المقبل بهدف تأهيل طالبات وخريجات الجامعة ودمجهن بسوق العمل تزامنًا مع احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبى برعاية من رئيس مجلس الوزراء.



تقام فعاليات المبادرة المُقدمة من مايكروسوفت مصر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تفعيل أنشطة التدريب على التقنيات الحديثة.



أوضح رئيس جامعة طنطا، أنه سيتم تدريب طالبات وخريجات جامعة طنطا على مهارات العمل الحر بالإضافة إلى المهارات التكنولوجية ومهارات إدارة الأعمال والمهارات الشخصية لتمكينهن من خلق فرص جديدة من خلال العمل الحر، وتحقيق موارد مادية تكفل لهن "حياة كريمة".



وقالت الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام ومنسق مبادرة العمل الحر بجامعة طنطا، أن الدورة مجانية تتم على مدار أربعة أيام لمدة 16 ساعة تدريبية وتعقد أونلاين، علمًا بأن اخر ميعاد للتسجيل 20 يونيو المقبل وتنتهي المبادرة فى 30 يونيو المقبل.