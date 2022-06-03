زارا تعيد استخدام عبوات التغليق للحفاظ على البيئة

بدأت شركة الأزياء الإسبانية زارا المملوكة لشركة إنديتكس متعددة الجنسية إعادة استخدام بعض مواد التغليف في بعض الطلبيات التي تصلها عبر الإنترنت، في إطار مساعي الشركة إلى استخدام أساليب عمل مستدامة أقل تأثيرا على البيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موقع زارا القول إن العملاء في عدد من المدن مثل مدريد يمكنهم عند إرسال طلباتهم عبر الإنترنت اختيار استلام الطلبيات في علب تم استخدامها من قبل ومازالت حالتها جيدة عندما أعاد العملاء الطلبات.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن بدأت الشركة الإسبانية تحصيل رسم ثابت عند إعادة المنتجات إلى نقاط توصيل تابعة لطرف ثالث في بعض الأسواق. وفي حين تقول إنديتكس أنها تستهدف المحافظة على البيئة وتقليل المخلفات الناجمة عن نشاطها، فإنها في الوقت نفسه تسعى إلى الحد من النفقات في ظل ارتفاع معدل التضخم.