 الرئيس الأوكراني: نتصدى لهجوم روسي في محيط مدينة سفرودونتسك بمنطقة دونباس الشرقية - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني: نتصدى لهجوم روسي في محيط مدينة سفرودونتسك بمنطقة دونباس الشرقية

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 1:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 1:03 ص

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "إن قوات بلاده تتصدى للهجوم الروسي في محيط مدينة (سفرودونتسك) في منطقة دونباس الشرقية".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن زيلينسكي قوله - في رسالة عبر الفيديو نُشرت اليوم الخميس، "إن أوكرانيا قد حققت بعض النجاح في المعارك بـ سفرودونتسك"، موضحاً في الوقت نفسه أنه من السابق لأوانه الإعلان عن النتائج النهائية.
وأضاف زيلينسكي أن هناك في الوقت نفسه "هجوماً قوياً من جانب روسيا".
وأشارت القناة الأمريكية إلى أن بعض التقارير أفادت اليوم باندلاع معارك شوارع في سفرودونتسك.

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