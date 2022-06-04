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مجلس الأمن الدولي يجدد ولاية يونيتامس بالسودان لعام آخر

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
نيويورك (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:48 م

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالإجماع، قرارا يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لمدة عام واحد، وفقا لمركز أنباء الأمم المتحدة.

وفي بيان صادر اليوم، قال مجلس الأمن إن القرار الجديد ينص على تمديد ولاية يونيتامس حتى 3 يونيو 2023، ويطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير إلى المجلس كل 90 يوما حول تنفيذ ولاية يونيتامس.

وأكد مجلس الأمن الدولي على جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، كما أعاد تأكيد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

ووصف أعضاء المجلس نص القرار القصير المكون من صفحة واحدة على أنه "تمديد تقني".

ويستخدم مصطلح "تمديد تقني" بشكل شائع من قبل الدبلوماسيين لوصف قرار موجز يمدد ولاية عملية السلام دون تغيير ولايتها أو مهامها الأساسية.

ودخل السودان في أزمة سياسية حادة منذ إعلان قائد الجيش عبد الفتّاح البرهان إجراءات شملت حل الحكومة في 25 أكتوبر 2021.

ومنذ ذلك الحين، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة "مرتكبي الانتهاكات" بحق المتظاهرين.

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