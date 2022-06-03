تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية الجمعة 3 يونيو 2022، والتي جاء في مقدمتها ما يلي:
السعيد: إبرام 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية والبنك الإسلامي ومؤسساته
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إنه سيتم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية.
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مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية ورئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار
يشارك اتحاد الصناعات المصرية لليوم الثاني علي التوالي في فعاليات المؤتمر الثاني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم وقعها كل من محمد السويدي رئيس الاتحاد وأسامه قيسي رئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار.
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توقيع اتفاقية بين وزارة التجارة وبرنامج جسور لتوسيع الصادرات للأسواق الأفريقية
شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك لهذا العام، توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة المصرية.
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وزير المالية: زيادة الحصيلة الضريبة بـ16% بنهاية العام المالي الجاري
توقع محمد معيط، وزير المالية، زيادة الحصيلة الضريبة بنسبة 16% بنهاية العام المالي الحالي 2021-2022، مضيفا أن الحكومة تُعيد ترتيب أولوياتها من ناحية النفقات واتجاهنا إلى نظام انفاق يدعم الفئات الأكثر ضعفنا وإتاحة مبالغ إضافية لإنفاق على المشروعات المستدامة.
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خطاب نوايا بين قطاع الأعمال والدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتعزيز صادرات مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، لوضع إطار للتعاون في دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أفريقيا، والتعاون بشكل وثيق حول دعم وتنمية التجارة.
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النفط يتراجع بعد قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج 648 ألف برميل يوميًا
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، بعد أن أقرت مجموعة «أوبك بلس» زيادة إنتاجها من النفط بمقدار 648 ألف برميل يومياً في شهر يوليو المقبل، وذلك لتعويض أي تراجع في الإنتاج الروسي.
وانخفض خام برنت بنسبة 0.80% ليصل إلى 116 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.80% مسجلاً 115 دولار للبرميل.
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وزراء صناعة مصر والإمارات والأردن يعقدون اجتماعا موسعا لتفعيل مبادرة الشراكة
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر ستستضيف خلال شهر يوليو المقبل الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والأردن، والتى ستعقد برئاسة وزراء الصناعة فى الدول الثلاث.
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رئيس البورصة يشارك في فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الاسلامي للتنمية
شارك الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في فعاليات الاجتماع السنوي ال ٤٧ لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية والتي تعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من ٢ حتى ٤ يونيو ٢٠٢٢، وذلك لبحث تعميق التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الاعضاء.
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