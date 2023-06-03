كيف يمكن لتناول الشاي باللبن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟

يمكن لكوب شاي ساخن أن يصلح مزاجك السيئ، لكنه قد يكون ضارًا أيضًا عند تناوله بكميات كبيرة، لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول أضرار الإفراط في تناول الشاي، حيث أكدت العديد من الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الشاي قد يؤدي إلى الإصابة ببعض أنواع السرطان.



* هل الشاي ضار بالصحة؟



الشاي بشكل عام ليس ضارًا بالصحة، لكن الكثير يعتمد على طريقة التحضير والمكونات والأصناف وأنماط الاستهلاك، والتي قد تؤدي بطريقة ما إلى بعض أمراض الجهاز الهضمي وتثير العديد من المشكلات الصحية الأخرى.



* لماذا يسبب الإفراط في تناول الشاي بالحليب مشكلة؟



يحتوي الشاي على مادة الكافيين التي تزيد من الطاقة واليقظة، ولكن الإفراط في تناول الشاي قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والانتفاخ وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، وقد يتداخل أيضا الاستهلاك المفرط للشاي بعد الظهر مع النوم ويسبب اضطرابات مثل الأرق على المدى الطويل، وأكدت دراسات أن الكافيين ليس فقط هو الذي قد يؤدي إلى مخاطر اضطرابات نمط الحياة والسرطان وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، ولكن إضافة السكر المكرر ضارة بنفس القدر عندما يتعلق الأمر بإدمان الشاي.



* كيف يمكن لشرب الشاي بالحليب أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟



تحتوي أوراق الشاي على العديد من المركبات المخصبة للصحة مثل البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، والتي تساعد في منع عدة أنواع من السرطانات، ولكن الإفراط في تناول الحليب والشاي الذي يحتوي على السكر يمكن أن يزيد من مستويات الدهون الثلاثية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري واعتلال الكبد ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد والمعدة والقولون والمستقيم.