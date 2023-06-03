مع بداية فصل الصيف من المهم اختيار الفواكه الجافة التي لا تثير ذوقك فحسب، بل التي توفر أيضًا التغذية والماء، وواحدة منها والتي غالبًا تجذب الانتباه، هي التين اللذيذ، حيث يتمتع بنكهته الحلوة والرائعة لعدة قرون، لكن السؤال الحقيقي يكمن في "هل من الصحي الحصول على هذه الفاكهة الجافة في الصيف أم لا؟".



ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول فوائد تناول التين المجفف خلال فصل الصيف.



* ما مدى تغذية التين الجاف؟



يقدم التين الجاف مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في اتباع نظام غذائي صحي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات K وB6، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويعتبر التين مصدرًا جيدًا للسكريات الطبيعية، مما يجعله بديلاً صحيًا للحلويات المصنعة خلال فصل الصيف.



* هل يجب أن يكون لديك تين جاف في الصيف؟



في حين أن التين المجفف يمكن أن يكون وجبة خفيفة لذيذة ومغذية، فمن المستحسن تناوله باعتدال خلال أشهر الصيف.



• فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل من الضروري تجنبه في موسم الصيف:



- حساسية الحرارة



التين من الفواكه سريعة التلف، والتي يمكن أن تكون حساسة للحرارة، مما يؤدي إلى تلفها في الطقس الحار، لذلك من الضروري تخزين التين واستهلاكه بسرعة وبشكل صحيح خلال أشهر الصيف.



- يحتوي على نسبة عالية من السكر



يحتوي التين المجفف على تركيز أعلى من السكر مقارنة بنظيره الطازج، حيث تزيل عملية التجفيف الكثير من محتوى الماء، مما يؤدي إلى شكل أكثر تركيزًا من السكريات الطبيعية، ولكن يمكن أن يساهم استهلاك كميات كبيرة من التين المجفف، خاصة في الطقس الحار في ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما قد يتسبب في اختلال التوازن لدى الأفراد المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يسعون إلى التحكم في تناول السكر.



- مشاكل الجهاز الهضمي



يحتوي التين المجفف على نسبة ألياف أعلى من التين الطازج بسبب إزالة الماء، ولكن الاستهلاك المفرط للتين المجفف خاصة في الطقس الحار يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي والانتفاخ وحتى الإسهال، لذلك من الضروري تناول التين المجفف باعتدال وضمان الترطيب الكافي لمنع أي مشاكل في الجهاز الهضمي.



- اعتبارات الترطيب



على عكس التين الطازج الذي يحتوي على كمية كبيرة من الماء يحتوي التين المجفف على نسبة رطوبة قليلة، لذلك قد لا يكون الاعتماد فقط على التين المجفف، الذي له تأثير تجفيف بسبب انخفاض محتواه من الماء هو الخيار الأفضل للحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة خلال فصل الصيف.