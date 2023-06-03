ضبط 31 قطعة سلاح ناري بحوزة 23 متهما في أسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط، من ضبط 31 قطعة سلاح ناري بحوزة 23 متهما خلال حملة في أسيوط.

كان قطاع الأمن العام، شن بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، استهدفت دائرة مركز شرطة (أسيوط).

وأسفرت جهودها عن ضبط 31 قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية، 9 بنادق خرطوش، فرد محلى، طبنجة، طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 23 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.

وضُبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 406 أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.