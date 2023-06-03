 ضربت البلاد الخميس.. الأرصاد: السحب الرعدية زادت من عنف منخفض الخماسين - بوابة الشروق
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ضربت البلاد الخميس.. الأرصاد: السحب الرعدية زادت من عنف منخفض الخماسين

أحمد علاء
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 12:45 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 12:45 ص

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ منخفض الخماسين الذي ضرب البلاد يوم الخميس، معتاد الحدوث سنويا، لكن جاء عنيفا هذه المرة بسبب اصطحابه سحبا رعدية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc"، مساء الجمعة، أنّ هذه السحب أدّت إلى زيادة أكبر في حركة الرياح، وهو ما تسبب في إثارة الرمال والأتربة.

وأشارت إلى أنّ يوم الجمعة شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة لكنّه شهد أجواء أفضل حالا مقارنة بالحالة التي شهدتها البلاد يوم الخميس، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

ولفتت إلى أنّ الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد - وقت كتابة هذه السطور - تقود إلى تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، موضحة أن هذه الكتل هي شمالية قادمة من البحر المتوسط.

وأفادت بانخفاض درجات الحرارة، ولن تكون هناك أي فرص للرمال والأتربة المثارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض السبت بما يصل إلى خمس درجات مئوية.

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