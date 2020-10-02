 إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية - بوابة الشروق
السبت 3 يونيو 2023 11:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 11:09 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 11:09 ص
أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمحيط صينية المجاورة 39 بالقرب من مدرسة سلطان العويس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل في محيط المجاورة 39 بالقرب من مدرسة سلطان العويس بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي؛ لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك