إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمحيط صينية المجاورة 39 بالقرب من مدرسة سلطان العويس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل في محيط المجاورة 39 بالقرب من مدرسة سلطان العويس بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي؛ لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.