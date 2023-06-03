بدء التعاقد على أكثر من 140 ألف وصلة مياه شرب بقرى ومراكز سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن بدء مراكز خدمة العملاء بـ"طما، والمراغة، والمنشاة، وساقلتة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام"، باستقبال طلبات التعاقد على وصلات مياه الشرب، التي تصل إلى أكثر من 140 ألف وصلة، بالوحدات المحلية السبع المنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مراكز خدمة العملاء بدأت بالفعل في تلقي طلبات العملاء، التي تبلغ أكثر من 140 ألف طلب تعاقد على وصلات مياه شرب، مشيرا إلى أن مركز خدمة عملاء طما يستقبل 38 ألفا و200 طلب، ويستقبل مركز خدمة عملاء المراغة 30 ألفا و400 طلب، ويستقبل مركز خدمة عملاء ساقلتة 6506 طلبات توصيل مياه.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن مركز خدمة عملاء جرجا يستقبل 14 ألف مواطن للحصول على الخدمة، كما يستقبل مركز خدمة عملاء البلينا 22 ألفا و900 مواطن لإنهاء إجراءات التعاقد وفتح المياه، كما يستقبل مركز خدمة عملاء المنشاة 19 ألفا و774 مواطنا، ويفتح مركز خدمة عملاء دار السلام أبوابه لـ9200 مواطن للحصول على الخدمة وتوصيل مياه الشرب.