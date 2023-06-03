بدأت مديرية التربية والتعليم بدمياط، في استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية 2023، للفصل الدراسي الثاني من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بعد اعتماد النتيجة من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وإعلانها منذ عدة أيام.

وأوضح علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في بيان له اليوم، كيفية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط، حيث تبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط من اليوم السبت، وتستمر لمدة 7 أيام.

ويتقدم ولي الأمر بطلب لإعادة تصحيح المواد التي يريد التأكيد من درجات ابنه بها، وذلك للجنة التظلمات بمدرسة عمر مكرم بدمياط، على أن يسدد ولي الأمر رسوم تصحيح 35 جنيهًا للمادة الواحدة، وصورة رقم جلوس الطالب بالشهادة الإعدادية، وصورة بطاقة ولي الأمر، ويتقدم بهما إلى لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر مكرم بدمياط.

وأضاف "عبد الرؤوف"، أنه على ولي الأمر أن ينتظر نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بعد آخر موعد للتقديم، والتي تظهر بعد أيام قليلة من آخر موعد لتقديم التظلمات.

فيما يتم الإعلان عنها على صفحة العلاقات العامة، والإعلام بمديرية التربية والتعليم، أو عن طريق التوجه إلى مديرية التربية والتعليم.