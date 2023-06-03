 صرف 1200 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة العيد - بوابة الشروق
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صرف 1200 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة العيد

علاء شبل
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 1:15 م

وافق مجلس جامعة طنطا، خلال انعقاده في جلسته الدورية لشهر مايو، على صرف مكافأة إجادة بقيمة 1200 جنيه للعمالة المنتظمة بإدارة الجامعة وجميع الكليات والوحدات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي وأفراد الأمن الإداري والمنتدبين المتواجدين على رأس العمل، وصرف مكافأة تعادل أجر 15 يوما بحد أقصى 800 جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل"، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، أن هذا القرار يأتي تقديرا لجهود العاملين المبذولة أثناء فترة افتتاحات العديد من المشروعات التعليمية والبحثية والعلمية والطبية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا، وتقدم الجامعة في العديد التصنيفات العالمية، وتحسين المكانة الريادية للجامعة.

وأشار إلى أن تحقيق جودة الحياة من خلال أوجه الدعم جزءا لا يتجزأ من مسئوليات الجامعة تجاه العاملين وأسرهم، مشيرا إلى أن هذه المكافأة تعد الثالثة منذ بدء شهر فبراير 2023.


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